В Рязани на первом Тракторном проезде из-за ремонта теплосетей сняли новый асфальт

В Рязани на первом Тракторном проезде из-за ремонта теплосетей сняли новый асфальт. Об этом РЗН. инфо сообщили рязанцы.

Местный житель рассказал, что новый асфальт на первом Тракторном проезде положили в конце июля, а сейчас его снова ломают из-за работ на теплосетях.

«С этой дорогой проблема уже много лет. Из-за огромных ям зимой здесь застревали скорая помощь, мусоровоз и легковые машины. Наконец-то мы добились, чтобы нам сделали новую дорогу. В конце июля работы завершили. А спустя неделю приехала техника РМПТС и сотрудники сломали новый асфальт для замены труб. Если было согласовано разрытие администрацией и РМПТС, то зачем сначала класть асфальт, а потом его ломать?», — поделился рязанец.

Кроме того, мужчина отметил, что слой нового асфальта положили на бетонные плиты без укладывания песка и щебня, что нарушает технологию.

В рязанской мэрии РЗН. инфо ответили, что контрактом предусмотрены работы по снятию старого покрытия, заделке ям, устройству выравнивающего и верхнего слоя асфальта.

«Подрядчик не выполнил работы только по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке проведения капремонта, их будут выполнять после завершения всех работ на теплотрассе», — говорится в ответе.

Также в ведомстве отметили, что работы по разрытию на первом Тракторном проезде были согласованы и синхронизированы между РМПТС и дирекцией благоустройства.

Напомним, зимой на 1-м Тракторном проезде и Народном бульваре застревали скорая помощь и коммунальная техника. В мае на ремонт десяти дорог, куда входит и первый Тракторный проезд, выделили 291 миллион рублей. Кроме того, в конце июля на комитете по бюджету в администрации заявили о выделении дополнительных 296 миллионов рублей на ремонт дорог. В их список также вошел Тракторный проезд.