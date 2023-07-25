В Рязани на ремонт дорог выделят еще 296,6 миллионов рублей

В Рязани на ремонт дорог выделят еще 296,6 миллионов рублей. Об этом во вторник, 25 июля на комитете по бюджету в гордуме сообщила начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова.

Как отметила Финогенова, отремонтируют автомобильные дороги на улицах:

Тракторный проезд;

Восточный промузел (до корпорации «Технониколь»);

Коммунистический переулок (от 1-ой до 2-ой Безбожной);

поселок Мехзавода;

Московское шоссе;

Ряжское шоссе;

Скорбященский проезд;

Светлая;

Рыбацкая;

Магистральная (от Октябрьской до Станкозаводской).

Также начальник финансово-казначейского управления отметила, что из этой суммы 19,9 миллионов рублей потратят на дорожную разметку.