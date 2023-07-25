В Рязани на ремонт дорог выделят еще 296,6 миллионов рублей
В Рязани на ремонт дорог выделят еще 296,6 миллионов рублей. Об этом во вторник, 25 июля на комитете по бюджету в гордуме сообщила начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова.
Как отметила Финогенова, отремонтируют автомобильные дороги на улицах:
- Тракторный проезд;
- Восточный промузел (до корпорации «Технониколь»);
- Коммунистический переулок (от 1-ой до 2-ой Безбожной);
- поселок Мехзавода;
- Московское шоссе;
- Ряжское шоссе;
- Скорбященский проезд;
- Светлая;
- Рыбацкая;
- Магистральная (от Октябрьской до Станкозаводской).
Также начальник финансово-казначейского управления отметила, что из этой суммы 19,9 миллионов рублей потратят на дорожную разметку.