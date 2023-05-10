В Рязани на ремонт десяти дорог выделили 291 миллион рублей

В Рязани на ремонт десяти автомобильных дорог выделили 291 миллион рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 291 миллион 351 тысячу 3 рубля. Подрядчики проведут ремонт участков следующих дорог:

по 1-му Тракторному проезду (от Народного бульвара до дома № 9 по 1-му Тракторному проезду);

по Коммунистическому переулку (от 1-й Безбожной улицы до 2-й Безбожной улицы);

в поселке Мехзавод;

по Орсовской улице (от дома 1Б по Орсовской улице до дома 14А по Московскому шоссе);

по Рыбацкой улице;

по Светлой улице;

по Скорбященскому проезду;

от Восточного промузла до площадки корпорации «Технониколь» (КПП № 5);

от Ряжского шоссе до а/к «Сатурн-2» (Ряжское шоссе, 10);

по Магистральной улице (от Октябрьской улицы до Станкозаводской улицы).

Выполнение работ на девяти дорогах закончат до 30 ноября 2023. Ремонтные работы по улице Магистральной планируют завершить к 15 декабря 2023 года.