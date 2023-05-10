Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
15°
Чтв, 11
15°
Птн, 12
17°
ЦБ USD 0 0 10/05
ЦБ EUR 0 0 10/05
Нал. USD 75.15 / 78.3 10/05 15:45
Нал. EUR 83.41 / 85.31 10/05 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
8 часов назад
407
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
4 604
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
10 290
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
27 207
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани на ремонт десяти дорог выделили 291 миллион рублей

В Рязани на ремонт десяти автомобильных дорог выделили 291 миллион рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 291 миллион 351 тысячу 3 рубля. Подрядчики проведут ремонт участков следующих дорог:

  • по 1-му Тракторному проезду (от Народного бульвара до дома № 9 по 1-му Тракторному проезду);
  • по Коммунистическому переулку (от 1-й Безбожной улицы до 2-й Безбожной улицы);
  • в поселке Мехзавод;
  • по Орсовской улице (от дома 1Б по Орсовской улице до дома 14А по Московскому шоссе);
  • по Рыбацкой улице;
  • по Светлой улице;
  • по Скорбященскому проезду;
  • от Восточного промузла до площадки корпорации «Технониколь» (КПП № 5);
  • от Ряжского шоссе до а/к «Сатурн-2» (Ряжское шоссе, 10);
  • по Магистральной улице (от Октябрьской улицы до Станкозаводской улицы).

Выполнение работ на девяти дорогах закончат до 30 ноября 2023. Ремонтные работы по улице Магистральной планируют завершить к 15 декабря 2023 года.