В Рязани вновь застряла машина скорой помощи

С места инцидента появилось видео.

В среду, 3 января, в Рязани вновь застряла машина скорой помощи. Видео РЗН. инфо прислал очевидец.

Инцидент произошел около дома № 9 по улице Народный бульвар.

«С этой дорогой проблема уже очень много лет. Сколько себя знаю, ее ни разу не чинили. Но это просто ужас. Здесь не только скорая застревает, но и обычные легковые машины, „ГАЗели“. Один раз даже мусоровоз буксовал», — отметила автор ролика.

Рязанка также отметила, что на место приехала другая машина скорой, поскольку первая карета застряла на долгое время.

«А люди-то болеют», — добавила женщина.

Ранее появились фото, как в Рязани из-за нечищеных дорог массово застряли автомобили скорой помощи.