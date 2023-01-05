В Рязани вновь застряла машина скорой помощи
С места инцидента появилось видео.
В среду, 3 января, в Рязани вновь застряла машина скорой помощи. Видео РЗН. инфо прислал очевидец.
Инцидент произошел около дома № 9 по улице Народный бульвар.
«С этой дорогой проблема уже очень много лет. Сколько себя знаю, ее ни разу не чинили. Но это просто ужас. Здесь не только скорая застревает, но и обычные легковые машины, „ГАЗели“. Один раз даже мусоровоз буксовал», — отметила автор ролика.
Рязанка также отметила, что на место приехала другая машина скорой, поскольку первая карета застряла на долгое время.
«А люди-то болеют», — добавила женщина.
Ранее появились фото, как в Рязани из-за нечищеных дорог массово застряли автомобили скорой помощи.