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Организаторы рязанского фестиваля «Подбелка-2023» опубликовали тайминг мероприятия

Организаторы рязанского музыкального фестиваля «Подбелка-2023» опубликовали тайминг мероприятия. В пятницу, 25 августа, фестиваль начнется в 17:00 на улице Почтовой. Всего на улице установят пять сцен.

Перед рязанцами выступят более 30 групп.

Сцена у памятника Ленина:

17:00 — Bootleggers

17:30 — Mangostarr

18:00 — Esenin Street

18:30 — Вояж

19:00 — Smoozzy

19:30 — Парнас

20:00 — Балалайка-62

20:30 — Hot Stuff

21:10 — Gangsters Cover Band

Сцена возле памятника Коловрату:

17:00 — Extasy

17:30 — Guy’s Blues

18:00 — The КентЫ

18:30 — Pine Forest Shaikhs

19:00 — Re-Animator

19:30 — Меньшова

20:00 — Спуутник

20:30 — Of Titans And Men

21:10 — Собаки Качалова

Сцена около бара «Чулан»:

17:00 — ДетиПтиц

17:30 — 7 линия

18:00 — Onegene

18:30 — Ключ на Старт

19:00 — Villa Victoria

19:30 — Invariant

20:00 — Аспект

20:30 — Томшин-бэнд

Сцена около банка «ВТБ»:

17:00 — Mr On Off

17:30 — Асидентон

18:00 — Андуин

18:30 — Екатерина Леснянская

19:00 — Надежда Бояджиева

19:30 -·Мария Избенникова

20:00 — In Spiral

20:30 — Кирилл Устинов

Пятая сцена — молодежная. Вход свободный.

Мероприятие 0+

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и сеть стоматологических клиник «Дента Стиль».