Организаторы рязанского фестиваля «Подбелка-2023» опубликовали тайминг мероприятия

Организаторы рязанского музыкального фестиваля «Подбелка-2023» опубликовали тайминг мероприятия. В пятницу, 25 августа, фестиваль начнется в 17:00 на улице Почтовой. Всего на улице установят пять сцен.
Перед рязанцами выступят более 30 групп.
Сцена у памятника Ленина:
17:00 — Bootleggers
17:30 — Mangostarr
18:00 — Esenin Street
18:30 — Вояж
19:00 — Smoozzy
19:30 — Парнас
20:00 — Балалайка-62
20:30 — Hot Stuff
21:10 — Gangsters Cover Band
Сцена возле памятника Коловрату:
17:00 — Extasy
17:30 — Guy’s Blues
18:00 — The КентЫ
18:30 — Pine Forest Shaikhs
19:00 — Re-Animator
19:30 — Меньшова
20:00 — Спуутник
20:30 — Of Titans And Men
21:10 — Собаки Качалова
Сцена около бара «Чулан»:
17:00 — ДетиПтиц
17:30 — 7 линия
18:00 — Onegene
18:30 — Ключ на Старт
19:00 — Villa Victoria
19:30 — Invariant
20:00 — Аспект
20:30 — Томшин-бэнд
Сцена около банка «ВТБ»:
17:00 — Mr On Off
17:30 — Асидентон
18:00 — Андуин
18:30 — Екатерина Леснянская
19:00 — Надежда Бояджиева
19:30 -·Мария Избенникова
20:00 — In Spiral
20:30 — Кирилл Устинов
Пятая сцена — молодежная. Вход свободный.
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Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и сеть стоматологических клиник «Дента Стиль».