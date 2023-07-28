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Стало известно, кто будет хедлайнером фестиваля «Подбелка-2023»
Фестиваль состоится в пятницу, 25 августа, на улице Почтовой.

Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка» станет группа Gangsters cover band. Традиционно одним из хедлайнером фестиваля становится победитель предыдущего года. Группа выступит в пятницу, 25 августа, на Почтовой.

Рязанская группа Gangsters состоит из пяти талантливых музыкантов. Их музыкальный репертуар включает огромное количество песен любого музыкального направления — от энергичных рок-композиций до трогательных баллад.

«Победа на фестивале „Подбелка 2022“ — это наша гордость и большой шаг вперед. Мы хотим продолжать развиваться и создавать что-то по-настоящему особенное для наших слушателей. А 25 августа этого года мы покажем лучшие хиты нашей программы и готовим новые треки», — поделился ударник группы Иван.

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН. Инфо. Генеральный партнер фестиваля — правительство Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт» и сеть стоматологических клиник «Дента Стиль».

Мероприятие 0+.

Напомним, фестиваль «Подбелка-2023» состоится 25 августа. В прошлом году победителем гран-при фестиваля «Подбелка-2022» стала группа Gangsters cover band.