Вторым хедлайнером рязанского фестиваля «Подбелка-2023» станет группа «Собаки Качалова»

Вторым хедлайнером рязанского фестиваля «Подбелка-2023» станет группа «Собаки Качалова». Год назад они уже выступали на фестивале и так понравились рязанцам, что в этом году приедут снова с большой программой.

Лидер группы Макс Ильин поделился своими эмоциями от прошлогоднего фестиваля.

«По прибытию мы будто бы погрузились в атмосферу этого праздника, карнавала напомнившего невероятные театрализованные уличные спектакли Николая Евреинова и Юрия Анненкова. Музыкальное действо происходило одновременно на нескольких сценах, люди перемещались от площадки к площадке и казалось были одновременно во всех местах сразу. Как писал Михаил Бахтин: „Карнавал не созерцают, — в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ.“ Мы с большим удовольствием вернемся на ваш фестиваль, теперь уже на главную сцену и отыграем программу, в которой помимо привычных песен будет много импровизаций и общения со зрителями», — поделился Ильин.

История группы началась в 1996 году, но еще раньше лидер группы, Макс Ильин, был участником Свердловского рок-клуба, из стен которого вышли «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф». Песни группы «Собаки Качалова» крутили «Русское радио», «Наше радио», клипы транслировали: «MTV» и «Первый канал». Коллектив продолжает развиваться и в данный момент занимается исследованием музыки блюз.

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН. Инфо. Генеральный партнер фестиваля — правительство Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт» и сеть стоматологических клиник «Дента Стиль».

Напомним, фестиваль «Подбелка-2023» состоится 25 августа. Одним из хедлайнеров станет группа Gangsters cover band, которая одержала победу в 2022 году.

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