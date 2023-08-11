На фестивале «Подбелка-2023» выступит музыкант, который снялся в фильме с Брэдом Питтом

Группа «Томшин-бэнд» выйдет на сцену возле бара «Чулан» в пятницу, 25 августа.

На фестивале «Подбелка-2023″ выступит российско-канадская группа «Томшин-бэнд». Коллектив выйдет на сцену возле бара «Чулан» в пятницу, 25 августа. Группа впервые выступит с концертом в Рязани.

Группу создал в 2010 году в Монреале гитарист и автор песен Владимир Томшин, который снялся в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» с Брэдом Питтом.

«Томшин-бэнд» выступила на таких музыкальных фестивалях, как «Красная Площадь», «Иллюминатор» (памяти И. Кормильцева), «Ural Music Night», «KozloParty» и другие. На счету группы четыре студийных альбома, тур более чем по 30 городам России и видеоклипы, снятые в сотрудничестве с культовым клипмейкером Андреем Новоселовым.

Музыка группы сочетает в себе традиции хард-рока, хэви-метала и классического рок-н-ролла, усиленные элементами спид-метала. По собственному определению, группа делает «настоящий рок», под который начинают приплясывать даже проходящие мимо случайные люди.

Напомним, фестиваль «Подбелка-2023» состоится 25 августа. Одним из хедлайнеров станет группа Gangsters cover band, которая одержала победу в 2022 году. Вторым хедлайнером станет группа «Собаки Качалова».

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Справка:

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН. Инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт» и сеть стоматологических клиник «Дента Стиль».