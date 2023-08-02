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Экс-руководителя академии ФСИН Александра Крымова отправили под домашний арест

Экс-руководителя академии ФСИН Александра Крымова отправили под домашний арест. Об этом сообщается на сайте Басманного суда.

Крымова задержали 1 августа и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Речь идет о присвоении премий сотрудников ФСИН. Уголовное дело возбудили в апреле 2019 года (о растрате двух миллионов рублей), после чего Крымов покинул должность руководителя. Отмечается, что подсудимый написал явку с повинной.

Следствие просило арестовать Крымова на два месяца, однако суд отправил его под домашний арест до 1 октября.

Ему запрещается выходить за пределы жилья, разговаривать с людьми (за исключением близких родственников, адвоката, следователя и контролирующего органа), получать письма и посылки, использовать средства связи и интернет.

Также под домашний арест отправили экс-первого заместителя академии ФСИН Романа Ефремова. Он был первым подозреваемым в деле о растрате.

Напомним, Крымов возглавил академию ФСИН в июле 2011 года и проработал на должности до апреля 2019 года.