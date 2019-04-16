Стало известно имя руководителя Академии ФСИН, на которого завели уголовное дело

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На первого заместителя начальника академии ФСИН Романа Ефремова завели уголовное дело о растрате. Об этом RZN.info сообщил источник в правоохранительных органах.
Ефремов координирует работу подразделений академии по вопросам реализации образовательных программ во взаимодействии со структурными подразделениями ФСИН, говорится на сайте академии.
Напомним, ранее следственный комитет сообщил о том, что на руководство рязанской Академии ФСИН завели дело о
По данным следствия, в декабре 2014 года один из заместителей начальника Академии права и управления ФСИН России и еще несколько должностных лиц, используя свое служебное положение, присвоили бюджетные деньги. Увеличив размер премий ряду сотрудников, они потребовали от них часть полученных средств.
Фото с сайта Академии ФСИН
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