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19:06, 16 апреля 2019 284
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Стало известно имя руководителя Академии ФСИН, на которого завели уголовное дело

Стало известно имя руководителя Академии ФСИН, на которого завели уголовное дело

На первого заместителя начальника академии ФСИН Романа Ефремова завели уголовное дело о растрате. Об этом RZN.info сообщил источник в правоохранительных органах.

Ефремов координирует работу подразделений академии по вопросам реализации образовательных программ во взаимодействии со структурными подразделениями ФСИН, говорится на сайте академии.

Напомним, ранее следственный комитет сообщил о том, что на руководство рязанской Академии ФСИН завели дело о растрате двух миллионов.

По данным следствия, в декабре 2014 года один из заместителей начальника Академии права и управления ФСИН России и еще несколько должностных лиц, используя свое служебное положение, присвоили бюджетные деньги. Увеличив размер премий ряду сотрудников, они потребовали от них часть полученных средств.

Фото с сайта Академии ФСИН


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