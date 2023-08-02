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Рязанский суд отменил возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме Мохова

Рязанский суд отменил возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме Мохова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу рязанского областного суда.

«Постановление отменено и направлено в районный суд на новое рассмотрение», — сообщили в суде.

Напомним, в августе прошлого года против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае уголовное дело вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат в прокуратуру дела об убийстве.