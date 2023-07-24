Суд отложил рассмотрение жалобы на возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме Мохова

Суд отложил рассмотрение жалобы на возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме Мохова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского областного суда.

Апелляционная жалоба на возврат в прокуратуру дела об убийстве в доме Виктора Мохова отложена до 2 августа.

Напомним, в августе прошлого года против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае уголовное дело вернули в прокуратуру.