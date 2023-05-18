Уголовное дело об убийстве в доме Виктора Мохова вернули в прокуратуру

Дело об убийстве в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова вернули в прокуратуру. Об этом сообщило ТАСС.

«Уголовное дело возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению», — сообщили журналистам в пресс-службе Скопинского районного суда.

18 мая состоялось предварительное заседания для трех жителей Скопина. Одного обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, двух других (в том числе Мохова) — в укрывательстве совершения особо тяжкого преступления.

Ранее сообщались подробности этого убийства.