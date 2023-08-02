Рязанцы вновь сообщили о нехватке лекарств для онкобольных

Рязанка обратилась в редакцию РЗН. инфо с жалобой на перебои с поставкой жизненно необходимого препарата для онкобольных «Кризотиниб».

Девушка рассказала, что ее бабушка проходила лечение химиотерапией в онкодиспансере.

«В мае 2023 года по решению врачебной комиссии был выписан препарат „Кризотиниб“, как следующая ступень борьбы с онкологией. Лекарство так и не было предоставлено в связи с отсутствием поставок (хотя спустя месяц был выдан второй рецепт). В конце июня состояние больной значительно ухудшилось, так как продолжали ждать препарат. После обращения в онкодиспансер и проведения обследования, выяснилось, что опухоль увеличилась практически до первоначального размера. 11 курсов химиотерапии человек пережил зря?! Жизненно необходимого препарата до сих пор нет. Ожидание — прямая угроза жизни», — поделилась рязанка.

Региональный минздрав ответил девушке, что препарат должен поступить на этой неделе.

«Как только аптека его получит, сможет обзвонить пациентов и пригласить для выдачи. Лекарства закупаем по финансированию и потребности. Специалисты ведут учет и как только препарата остается не так много, его отправляют в закупку. К сожалению, по этому препарату долго не было коммерческих предложений и наши специалисты снова и снова подавали заявку на торги», — отметили в ведомстве. Рязанка рассказала редакции, что уже более двух месяцев получает подобные ответы от минздрава.

«У них такие сроки всегда, подождите неделю-две-три, но в итоге ничего. „Остается не так много препарата“ — да его не было совсем, ни единой пачки, когда был выписан рецепт. Как же так работает отдел, как же они тогда ведут учет? Человек борется с раком уже второй год. Целый год она проходила химию, а сейчас из-за этой халатности в отделе закупок, случился откат назад, опухоль начала расти. Как можно просить ждать людей, со смертельными заболеваниями, у которых жизнь зависит от этих препаратов?», — добавила девушка.

Напомним, в марте, апреле и июле 2023 года рязанцы уже сообщали о перебоях с поставкой таких лекарств для онкобольных как: Бевацизумаб, Гозерелин, Интерферон альфа 2b и Капетацин.