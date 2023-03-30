Рязанцы вновь сообщили о нехватке инсулина и лекарств для онкобольных

Рязанцы пожаловались, что не могут получить инсулин и лекарства для онкобольных. Об этом они написали на странице Telegram-канала Павла Малкова.

Жители Сараевского района и Михайлова сообщили, что обещанные поставки инсулина в марте не возобновили. Речь идет о препарате отечественного производства «Апидра».

"Весь март ждала, надеюсь, что в апреле инсулин получу", — рассказала рязанка.

Также жители города отметили нехватку лекарств для онкологически больных.

«Моей маме необходим препарат „Интерферон альфа 2b“. Мы получали его в аптеке поликлиники ОКБ. Обращалась несколько раз в минздрав, нам сказали ждать очередной тендер. Когда его заключат неизвестно. И что нам делать?», — посетовала горожанка.

Еще одна женщина сообщила, что до новогодних праздников получала бесплатно лекарство «Капецатин». Но после перебоев с поставкой, препарат пришлось покупать за собственные средства.

«Получали „Капетацин“ бесплатно в поликлинике ОКБ. Когда оно исчезло, то пришлось искать его самим, ведь прерывать курс лечения нельзя. Препарат стоит 6 000 тысяч рублей. Для нас отдавать каждый месяц такую сумму тяжело», — отметила собеседница.

В ответ на запрос РЗН. инфо в министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию.

В ведомстве пояснили, что широкий перечень инсулиновых препаратов есть в наличии. Поэтому пациенты обеспечиваются данными лекарствами в полном объеме.

«Капецитадин» тоже есть в наличии, он распределяется по аптечным учреждениям. Контракт по поставке «Интерферона альфа b» в стадии заключения. Препарат поступит в аптечные пункты в середине апреля", — заключили в минздраве.