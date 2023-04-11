Рязанка сообщила о перебоях с поставкой лекарства для онкобольных

Под постом в Telegram-канале губернатора региона Павла Малкова рязанка пожаловалась на перебои с поставкой препарата для онкобольных «Гозерелин».

Региональный минздрав ответил РЗН. инфо, что перебои с поставкой произошли из-за отсутствия лекарства на складах у производителей.

«Поставки уже возобновлены. Министерством уже получен препарат „Гозерелин“ в дозировке 10,8. Он был распределен между аптечными пунктами, пациенты уже его получают», — говорится в сообщении.

Кроме того, в минздраве подчеркнули, что на данный момент заключены контракты на поставку «Гозерелина» в дозировке 3,6. Поставка ожидается не позднее 14 апреля.

Также рязанка отметила под постом губернатора, что ей предлагают заменить «Гозерелин» на «Бусерелин» — препарат с другим действующим веществом. В минздраве ответили, что «замена действующего вещества происходит только на основании решения онкологического консилиума, который проводится в рязанском областном клиническом онкологическом диспансере».

Напомним, ранее рязанцы уже сообщали о нехватке инсулина и лекарств для онкобольных.