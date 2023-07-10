Рязанцы пожаловались на нехватку лекарства для онкобольных

В комментариях Telegram-канала Павла Малкова рязанцы пожаловались на нехватку лекарства «Бевацизумаб». Лекарство необходимо людям при тяжелой химиотерапии.

«Найти его даже в той же аптеке диспансера целый квест», — пояснил комментатор.

Согласно сайту для поиска лекарств по городу, в Рязани по данному препарату два предложения . «Бевацизумаб» представлен в двух вариантах дозировки, стоимостью от 5 тысяч рублей. В справочной аптек и медицинских услуг ответили , что «Бевацизумаба» и его аналогов по городу нет.

В региональном минздраве РЗН. Инфо пояснили, что перебои в поставках некоторых лекарственных препаратов связаны с санкциями недружественных стран. Также минздрав сообщил, что по «Бевацизумабу» заключено дополнительное соглашение, и поставки препарата ожидаются в ближайшее время. Точные даты в минздраве не указали.

Справка:

«Бевацизумаб» — противоопухолевое средство, используемое в лечении нескольких видов рака. В том числе неоперабельных опухолей. Один из аналогов существует под торговым названием «Авастин», страна производитель Швейцария.