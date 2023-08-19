Рязанская мэрия год обещала вывезти бытовку из парка Скобелева, но не сделала этого

За это время у бытовки неизвестные выбили окна и добавили пару надписей.

Рязанская мэрия год обещала вывезти бытовку из парка Скобелева, но не сделала этого. За это время у бытовки неизвестные выбили окна и добавили пару надписей.

Местные жители обратились в редакцию в июне 2022 года. На тот момент сооружение уже не убирали несколько лет. Бытовка находится на пути детей из школ №№ 63 и 67, в десяти метрах от школьного стадиона.

18 августа 2022 года мэрия начала поиск хозяина бытовки, хотя рязанцы называли возможного владельца. По их мнению, сооружение «забыл» «Водоканал». Горадминистрация в официальном ответе редакции также пообещала убрать бытовку в случае, если не найдет собственника.

Сейчас мэрия собирается выгнать предпринимателей из ЦПКиО, грозя им штрафами и вывозом их конструкций на специально отведенную площадку до Дня города. То, что это обещание администрация исполнит быстро, сомнений у предпринимателей нет. А бытовка, которая «вросла» в землю и пугает своим видом родителей и детей двух школ, может простоять еще не один год. Праздничные мероприятия по случаю Дня города в парке Скобелева не запланированы.