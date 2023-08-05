Рязанская мэрия решила выгнать предпринимателей из ЦПКиО к следующей пятнице

Проверяющие выяснили, что практически все бизнесмены в парке работают без договора, однако предприниматели утверждают — в серую зону их загнали чиновники.

Префектура Октябрьского района решила выгнать предпринимателей из ЦПКиО после рейда в пятницу, 4 августа. Проверяющие выяснили, что практически все бизнесмены в парке работают без договора.

Предпринимателям выписали предписания, согласно которым нарушения необходимо устранить в течение недели до 11 августа, убрав несогласованные объекты, то есть аттракционы, точки питания.

Документы в редакцию предоставили предприниматели. Они рассказали РЗН. Инфо, что готовы были заключить договоры с мэрией, весной 2023 года они подавали заявки в дирекцию по благоустройству. Однако получили отказы (письма с подписью первого заместителя генерального директора А.Н. Зайцева также находятся в редакции). В них сообщалось, что «заключение договора не представляется возможным в связи с разработкой единой концепции оформления внешнего вида нестационарных торговых объектов и сезонных аттракционов». По мнению рязанских предпринимателей администрация сама загнала бизнес в серую зону, а теперь избавляется от них.

К следующей пятнице, 11 августа, центральный парк Рязани должен остаться без аттракционов и мест продажи напитков и еды.