Рязанская мэрия начала поиски хозяина забытой бытовки в парке Скобелева. В ответе на запрос РЗН. инфо пресс-служба горадминистрации сообщила, что специалисты по делам территорий обследовали территорию и нашли бытовку. На нее они прикрепили предписание от 10 августа с требованием убрать бытовку в 14-дневный срок. Также в ответе сказано, что «предпринимаются меры по розыску владельца». В случае, если собственника не найдут, бытовку демонтируют силами мэрии.
Напомним, РЗН. инфо написал о заброшенной бытовке в парке Скобелева в середине июня. По предварительной информации редакции, владелец бытовки — рязанский «Водоканал». Бытовку не убирают несколько лет. Находится она на пути детей из школ №№ 63 и 67, в десяти метрах от школьного стадиона. Местные жители называют ее «вечной субстанцией».