Рязанцы попросили «Водоканал» убрать забытую на три года бытовку

Бытовка находится в десяти метрах от школьного стадиона. За три года конструкцию разрисовали надписями, а сама она, по мнению жителей, вросла в землю.

Рязанцы попросили «Водоканал» убрать бытовку, забытую организацией в парке Скобелева. Фотографии в редакцию РЗН. инфо прислали местные жители.

Они рассказали, что бытовка стоит в парке несколько лет. Находится она на пути детей из школ №№ 63 и 67, в десяти метрах от школьного стадиона. За это время бытовка покрылась разного рода надписями и по мнению жителей, вросла в землю.

«Как-то можно было рассчитывать, что ее уберут, но теперь вид у нее вечной субстанции», — рассказали редакции рязанцы.