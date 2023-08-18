Стало известно, кто из музыкантов выступит на фестивале «Подбелка-2023»

Список участников, скорее всего, расширится.

Стало известно, кто из музыкантов выступит на фестивале «Подбелка-2023″. Список участников, прошедших отбор, предоставили музыкальные продюсеры фестиваля. Для выступлений отобрали 27 групп.

Также на сцену выйдут два хедлайнера и приглашенный коллектив — «Томшин-Бэнд». Напомним, что на фестивале зрители смогут проголосовать за понравившийся им коллектив, который получит ГРАН-ПРИ фестиваля.

Участниками стали:

Re-Animator Onegene Асидентон 7 Линия The KentЫ Аспект Балалайка-62 Pine Forest Shaikhs Ключ На Старт Invariant Of Titans And Men Bootleggers Smoozzy Mangostarr Кирилл Устинов Спуутник Андуин Mr из On Off Extasy Меньшова Есенин Street Надежда Бояджиева Вояж Guy’s Blues In Spiral Himia Klim Томшин-Бэнд Gangsters Cover Band Собаки Качалова

Организаторы отметили, что список участников, скорее всего, расширится. И на фестивале, который состоится в пятницу, 25 августа, на улице Почтовой выступят более тридцати коллективов.

Начало «Подбелки-2023» в 17:00. Вход свободный.

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Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и сеть стоматологических клиник «Дента Стиль».