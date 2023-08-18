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Стало известно, кто из музыкантов выступит на фестивале «Подбелка-2023»
Список участников, скорее всего, расширится.

Стало известно, кто из музыкантов выступит на фестивале «Подбелка-2023″. Список участников, прошедших отбор, предоставили музыкальные продюсеры фестиваля. Для выступлений отобрали 27 групп.

Также на сцену выйдут два хедлайнера и приглашенный коллектив — «Томшин-Бэнд». Напомним, что на фестивале зрители смогут проголосовать за понравившийся им коллектив, который получит ГРАН-ПРИ фестиваля.

Участниками стали:

  1. Re-Animator
  2. Onegene
  3. Асидентон
  4. 7 Линия
  5. The KentЫ
  6. Аспект
  7. Балалайка-62
  8. Pine Forest Shaikhs
  9. Ключ На Старт
  10. Invariant
  11. Of Titans And Men
  12. Bootleggers
  13. Smoozzy
  14. Mangostarr
  15. Кирилл Устинов
  16. Спуутник
  17. Андуин
  18. Mr из On Off
  19. Extasy
  20. Меньшова
  21. Есенин Street
  22. Надежда Бояджиева
  23. Вояж
  24. Guy’s Blues
  25. In Spiral
  26. Himia
  27. Klim
  28. Томшин-Бэнд
  29. Gangsters Cover Band
  30. Собаки Качалова

Организаторы отметили, что список участников, скорее всего, расширится. И на фестивале, который состоится в пятницу, 25 августа, на улице Почтовой выступят более тридцати коллективов.

Начало «Подбелки-2023» в 17:00. Вход свободный.

Мероприятие 0+

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и сеть стоматологических клиник «Дента Стиль».