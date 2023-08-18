Стало известно, кто из музыкантов выступит на фестивале «Подбелка-2023″. Список участников, прошедших отбор, предоставили музыкальные продюсеры фестиваля. Для выступлений отобрали 27 групп.
Также на сцену выйдут два хедлайнера и приглашенный коллектив — «Томшин-Бэнд». Напомним, что на фестивале зрители смогут проголосовать за понравившийся им коллектив, который получит ГРАН-ПРИ фестиваля.
Участниками стали:
- Re-Animator
- Onegene
- Асидентон
- 7 Линия
- The KentЫ
- Аспект
- Балалайка-62
- Pine Forest Shaikhs
- Ключ На Старт
- Invariant
- Of Titans And Men
- Bootleggers
- Smoozzy
- Mangostarr
- Кирилл Устинов
- Спуутник
- Андуин
- Mr из On Off
- Extasy
- Меньшова
- Есенин Street
- Надежда Бояджиева
- Вояж
- Guy’s Blues
- In Spiral
- Himia
- Klim
- Томшин-Бэнд
- Gangsters Cover Band
- Собаки Качалова
Организаторы отметили, что список участников, скорее всего, расширится. И на фестивале, который состоится в пятницу, 25 августа, на улице Почтовой выступят более тридцати коллективов.
Начало «Подбелки-2023» в 17:00. Вход свободный.
Мероприятие 0+
Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и сеть стоматологических клиник «Дента Стиль».