Рязанская мэрия встретится с предпринимателями из ЦПКиО

Рязанская мэрия встретится с предпринимателями из ЦПКиО. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Встреча пройдет в администрации Рязани в понедельник, 21 августа. Она состоится из-за обращений, поступивших от предпринимателей, которые осуществляли деятельность на территории Центрального парка культуры и отдыха.

На встрече в администрации планируется обсудить и урегулировать все возникшие вопросы по поводу размещения аттракционов и нестационарных торговых объектов с оформлением необходимой разрешительной документации.

Ранее сообщалось, что размещение аттракционов и нестационарных торговых объектов в ЦПКиО в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия специально оборудованных мест и проведения работ по валке и обрезке аварийных деревьев, покраске лавочек и покосу травы.

Также в администрацию поступили обращения рязанцев о неправомерном размещении нестационарных торговых объектов в ЦПКиО. В ходе мониторинга территории был установлен факт размещения торговых объектов и аттракционов без соответствующей разрешительной документации, их демонтировали и выписали предпринимателям штрафы.