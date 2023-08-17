Рязанская мэрия решила отказаться от аттракционов в ЦПКиО из-за отсутствия оборудованных мест

Рязанская мэрия в официальном ответе РЗН. Инфо рассказала, почему отказалась от размещения аттракционов и точек общепита в ЦПКиО.

Рязанская мэрия в официальном ответе РЗН. Инфо рассказала, почему отказалась от размещения аттракционов и точек общепита в ЦПКиО. Ранее предприниматели пожаловались, что их выгоняют из парка, хотя они готовы заключить с мэрией соглашения и платить налоги.

Горадминистрация отметила, что отреагировала на жалобы рязанцев. Якобы те написали в мэрию, что не согласны с установкой объектов в парке. Какими именно сооружениями не довольны горожане, в ответе не говорится.

Проверяющие пришли в ЦПКиО и обнаружили, что бизнесмены работают без разрешений. Они выписали постановления, что объекты необходимо убрать. В случае если требования мэрии предприниматели не выполнят, аттракционы и точки общепита администрация пообещала увезти их на специальную площадку.

Редакция спрашивала о планах мэрии: идут ли переговоры с предпринимателями и собирается ли она заключать договоры. Также РЗН. Инфо задавал вопрос, останется пустым парк после того, как оттуда уйдут бизнесмены. Мэрия сообщила, что размещение аттракционов и точек общепита сейчас невозможно по двум причинам. Во-первых, в парке нет специально оборудованных мест.

Во-вторых, ЦПКиО готовят ко Дню города — убирают старые деревья. Потом в планах — покос травы и покраска лавочек. Что будет в парке после массового праздника, в мэрии не сообщили.

Напомним, предприниматели не оспаривают, что работают без разрешений. Однако весной они получили отказы от управления благоустройства, куда писали просьбы заключить договор. По сообщениям некоторых бизнесменов, в мае представители мэрии им озвучили, что город собирается оставить аттракционы только на площади Победы.

По мнению бизнесменов, мэрия сама загнала предпринимателей в серую зону, а теперь избавляется от них.