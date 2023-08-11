Рязанская мэрия начала выписывать штрафы предпринимателям из ЦПКиО. Об этом РЗН. инфо сообщили рязанцы.
По словам предпринимателей, сотрудники префектуры Октябрьского района выписали извещения, с просьбой явиться к ним для составления протокола и выписывания штрафа за то, что они за неделю не убрали аттракционы и точки питания из ЦПКиО.
Кроме того, предприниматели сообщили, что обратились за помощью в рязанскую «Опору России». Председатель организации Евгения Халамцева рассказала, что сейчас они совместно с ними пишут обращения в прокуратуру и в правительство.
«Мы хотим, чтобы прокуратура проверила законность действий мэрии, а правительство региона организовала встречу своих представителей, администрации и прокуратуры с жителями города и предпринимателями. Нужно найти компромисс, тем более, что предприниматели хотят платить в казну города за аренду места», — отметила Халамцева.
По словам председателя рязанской «Опоры России», в мае администрация города встречалась с предпринимателями, где озвучила, что планируется в Рязани оставить только один парк с аттракционами и точками питания — Прио-ленд.
Напомним, рязанская мэрия решила выгнать предпринимателей из ЦПКиО.