Рязанская мэрия начала выписывать штрафы предпринимателям из ЦПКиО

Рязанская мэрия начала выписывать штрафы предпринимателям из ЦПКиО. Об этом РЗН. инфо сообщили рязанцы.

По словам предпринимателей, сотрудники префектуры Октябрьского района выписали извещения, с просьбой явиться к ним для составления протокола и выписывания штрафа за то, что они за неделю не убрали аттракционы и точки питания из ЦПКиО.

Кроме того, предприниматели сообщили, что обратились за помощью в рязанскую «Опору России». Председатель организации Евгения Халамцева рассказала, что сейчас они совместно с ними пишут обращения в прокуратуру и в правительство.

«Мы хотим, чтобы прокуратура проверила законность действий мэрии, а правительство региона организовала встречу своих представителей, администрации и прокуратуры с жителями города и предпринимателями. Нужно найти компромисс, тем более, что предприниматели хотят платить в казну города за аренду места», — отметила Халамцева.

По словам председателя рязанской «Опоры России», в мае администрация города встречалась с предпринимателями, где озвучила, что планируется в Рязани оставить только один парк с аттракционами и точками питания — Прио-ленд.

Напомним, рязанская мэрия решила выгнать предпринимателей из ЦПКиО.