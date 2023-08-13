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Жители Дядькова заявили о готовности перекрывать дороги в знак протеста

Жители Дядькова заявили о готовности перекрывать дороги в знак протеста. Об этом сообщает «Новая газета.

В воскресенье, 13 августа, местные жители провели пикет в Дядькове против расширения дороги для подъезда к новому мосту через Оку.

«Сегодня мы вышли на дорогу на минуту — встали на пешеходном переходе, сфотографировались, — рассказали участники акции. — Но если это будет продолжаться, мы ее перекроем — мало не покажется!».

По словам местных жителей, расширение дороги до двух полос в обе стороны приведет к тому, что в селе не останется места для тротуаров и подъездов к домам.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что мост-дублер через Оку построят из Дядькова до Дубровичей. Жители Дядькова планировали выйти на митинг, чтобы власти пересмотрели проект, но митинг отменили за два дня до проведения. После этого активисты написали обращение к президенту.