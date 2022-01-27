Власти не согласовали митинг жителей Дядькова против строительства моста-дублера через Оку

Сельчане планировали собраться 29 января.

Администрация Дядьковского сельского поселения не согласовала митинг местных жителей против против строительства моста-дублера через Оку. Объявления развешаны на улицах населенного пункта.

Представители администрации связали отказ с распоряжением губернатора о запрете массовых мероприятий на территории Рязанской области. В объявлении указано, что участникам несанкционированного митинга грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

О возможном проведении собрания стало известно 13 января. Жители Дядькова планировали выйти на митинг, чтобы власти пересмотрели проект строительства моста-дублера через Оку.