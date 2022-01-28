Жители Дядькова написали коллективное письмо Путину по поводу строительства моста-дублера

В своем обращении они рассказали проблемах, которые могут возникнуть при реализации проекта.

Жители Дядькова написали коллективное письмо президенту Владимиру Путину по поводу строительства моста-дублера через Оку. В своем обращении они рассказали проблемах, которые могут возникнуть при реализации проекта. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

Жители считают, что нужно рассмотреть вариант подъездной дороги в соответствии с генеральным планом Дядьковского сельского поселения и перенести развязку в пойму реки Оки на Северный обход.

«29 января жители села собирались выйти на согласованный митинг, чтобы поговорить с представителями власти. Но за пару дней администрация сельского поселения внезапно отказала в его проведении, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку. Но мы не сдаемся. Вновь написали коллективное письмо президенту. Планируем обратиться в прокуратуру и другие инстанции. Это не конец, мы будем отстаивать свои права», — продолжила местная жительница.

Напомним, 28 января представители администрации развесили по селу объявления о запрете массовых мероприятий на территории Рязанской области. В объявлении указано, что участникам несанкционированного митинга грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.