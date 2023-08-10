Прокуратура нашла нарушения в трех детских лагерях в Рязанской области

Прокуратура нашла нарушения в трех детских лагерях в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После гибели мальчика в центре спортивной подготовки в Спасском районе, прокуратура провела проверку в трех детских лагерях региона.

В результате правоохранители нашли нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности.

Прокуратура Спасского района вынесла представления в адрес руководителей оздоровительных организаций об устранении выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Напомним, ранее стало известно, что вожатый случайно убил битой 14-летнего мальчика в спортивном лагере «Сова». Трагедия произошла 12 июля.

Лагерь проверили и нашли нарушения.