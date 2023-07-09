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Замминистра обороны Украины: Киев нанес удар по Крымскому мосту в 2022 году

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ причастны ко взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram, посвященный 500 дням с начала ввода российских войск на территорию Украины.

«273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — процитировали Маляр.

Напомним, что взрыв на мосту произошел 8 октября 2022 года. Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут. Позже советник Офиса президента Украины прокомментировал: «Все оккупированное Россией должно быть уничтожено».