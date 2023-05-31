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В Рязани 25 августа пройдет фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2023»

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2023» состоится 25 августа. Об этом РЗН. Инфо сообщили организаторы мероприятия.

Некоторые артисты уже заявили, что хотят выступить на фестивале.

Совсем скоро будет открыта форма сбора заявок. Участников мероприятия объявят после подведения итогов отбора.

РЗН. Инфо продолжит освещать все события фестиваля.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, ставшее с 2011 года одной из визитных карточек Рязани. Фестиваль проходит в пятницу, накануне Дня города. В 2018 и 2019 году на «Подбелке» побывало около 18 тысяч человек. Два года подряд мероприятие отменяли из-за коронавирусных ограничений.

Одним из организаторов и учредителей фестиваля выступает информационное агентство РЗН. Инфо.