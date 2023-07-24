Песков прокомментировал атаки беспилотников ВСУ на регионы России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаки БПЛА на российские регионы. Об этом пишет Telegram-канал «РИА Новости».

Песков отмечает, что ВСУ участили атаки с помощью беспилотников на российские территории. По словам пресс-секретаря, те, кто занимается безопасностью страны, находятся начеку.

Также Песков отмечает, что цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее сообщалось о взрыве беспилотника под колесами КамАЗа в Рязанской области, а также нескольких БПЛА, которые атаковали разные территории Москвы.

Кроме этого, взрывное устройство сбросили с беспилотника в Белгородской области.