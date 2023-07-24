Москву атаковали два украинских БПЛА

Утром 24 июля два украинских беспилотника пытались атаковать Москву. Об этом сообщает ТАСС .

Обломки БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте около дома № 17. Второй беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. От удара выбило стекла на 17 и 18 этажах на площади 50 квадратных метров.

В Минобороны рассказали, что атаки были прерваны посредством радиоэлектронной борьбы.

Пострадавших нет.

Москвичи засняли видео, на котором слышны звуки летающего БПЛА.

Добавлено (9:35):

В Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища упал беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства. Пострадавших нет, пишет РИА Новости .

Еще один БПЛА обнаружили в кустах малины на садовом участке в деревне Постниково (Новая Москва), сообщает Telegram-канал «360tv».