ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 80 раз

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 84 раза. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Обстрелам подверглись шесть приграничных района.

«В Белгородском районе по хутору Валковский выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — шесть. Также в селе Журавлевка сбросили с БПЛА две гранаты», — написал Гладков.

Он добавил, что Валуйском округе под минометный обстрел попали сёла Борки, Кукуевка и Карабаново. В сумме зафиксировали 22 прилета. В Волоконовском районе 12 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый.

В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпустили три минометных снаряда.

Гладков отметил, что в Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье сбросили с беспилотников три неустановленных устройства. По селу Репяховка выпущено шесть артиллерийских снарядов.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка. Отмечается, что зафиксировали 14 прилетов.

Отмечается, что есть повреждения в одном из домовладений: выбиты окна и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА брошено одно взрывное устройство. По посёлку Ленинский выпустили шесть минометных снарядов, по хутору Панков — четыре. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.