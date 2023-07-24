Появились фотографии с места взрыва беспилотника под колесами грузовика в Рязанской области

Опубликованы фотографии с места взрыва БПЛА под колесами КамАЗа в Рязанской области 24 июля. Пост появился в Telegram-канале Shot.

На фото можно рассмотреть, как в беспилотнику с помощью скотча примотано неизвестное устройство. После взрыва его разбросало в пределах нескольких десятков метров.

В результате инцидента никто не пострадал, взрывом пробило лишь два колеса грузовика местного сельхозпредприятия.

Ранее сообщалось, что на месте ЧП обнаружили еще два БПЛА.

В управлении МЧС по Рязанской области прокомментировал, что им не поступало вызова по поводу взрыва беспилотника.