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По делу о покушении на Симоньян и Собчак задержали 22-летнего рязанца
Один из обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, о котором сообщила ФСБ, является рязанский правый активист. Силовики задержали 22-летнего Егора Савельева в Рязани, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Один из обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, о котором сообщила ФСБ, является рязанский правый активист. Силовики задержали 22-летнего Егора Савельева в Рязани, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В 2018 году о его пропаже заявили родственники, поисками занялись волонтеры «ЛизаАлерт». Выяснилось, что юношу задержали в Тульской области по делу о покушении на убийство. 1 января 2019 его отправили в СИЗО. Позднее к обвинению прибавилось другое — о призывах к экстремизму. Молодой человек отсидел четыре года по экстремистской статье.

Из мест заключения Савельев должен был выйти в 2022 году. Сейчас он ждет заседания в Басманном суде уже по новому обвинению.

Напомним, в Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», готовившие покушение на Симоньян и Собчак.

RT опубликовала кадры допроса создателя группировки, готовившей покушение на Собчак и Симоньян.