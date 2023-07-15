RT опубликовала кадры допроса создателя группировки, готовившей покушение на Собчак и Симоньян

В распоряжении RT оказались кадры допроса создателя неонацистской группировки, которого подозревают в подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак по заказу спецслужб Украины.

В распоряжении RT оказались кадры допроса создателя неонацистской группировки, которого подозревают в подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак по заказу спецслужб Украины. Видео опубликовано в телеграм-канале RT.

По словам создателя «Параграф-88» Михаил Балашова, он проводил разведку места жительства главреда «России сегодня» и RT и получил за это деньги. После этого куратор должен был оставить ему оружие. Однако ему помешала ФСБ.

Напомним, в Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», готовившие покушение на Симоньян и Собчак.