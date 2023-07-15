В Москве и Рязанской области задержали неонацистов, планировавших убийство Симоньян и Собчак

Совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян.

Совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Кроме того, сообщается, что планировалось убийство Ксении Собчак.

В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб за каждое убийство.

Против злоумышленников планируется возбуждение уголовных дел.

Опубликовано видео допроса создателя группировки.