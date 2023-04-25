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В Сасове перед судом за убийство сожителя предстанет дочь настоятеля Казанского собора

В Сасове перед судом за убийство сожителя предстанет дочь настоятеля Казанского собора. Как сообщает сайт регионального следкома, 31-летнюю жительницу Сасова обвиняют в убийстве сожителя (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Вечером 12 ноября 2022 года между девушкой и ее сожителем произошел бытовой конфликт, который перерос в драку. Подозреваемая взяла в руки нож и нанесла один удар в шею мужчины. Через некоторое время он скончался. СМИ узнали, что в убийстве подозревают дочь настоятеля Казанского собора Веру Бабачук.

Уголовное дело направлено в суд. В ближайшее время состоится его рассмотрение.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении девушки.

Фото: личная страница Веры Бабачук