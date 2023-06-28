Никита Усачев сложил полномочия депутата рязанской облдумы

В среду, 28 июня, Никита Усачев сложил полномочия депутата рязанской облдумы. Соответствующее решение приняли депутаты думы на заседании.

Председатель профильного комитета облдумы Игорь Мурог рассказал, что на основании вступления в законную силу решение суда по делу Никиты Усачева, принято решение о сложении его полномочий. Самого депутата на заседании облдумы не было.

За прекращение депутатских полномочий проголосовали 38 депутатов.

Усачев накануне вечером выложил видео в своем Telegram-канале, в котором рассказал, что мандат перейдет Александру Шерину, находящемуся в зоне СВО.

Напомним, в ноябре 2022 года депутат рязанской облдумы Никита Усачев получил условный срок по делу компенсаций. В июне 2023 года рязанский облсуд оставил в силе приговор.