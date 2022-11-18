Рязанскому депутату Усачеву дали условный срок по делу о мошенничестве

Ранее сообщалось, что против четырех членов фракции ЛДПР в Рязани возбудили уголовные дела. Это депутат облдумы Никита Усачев и трое его однопартийцев из гордумы Дмитрий Володин, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов.

Рязанский суд вынес приговор депутату облдумы Никите Усачеву по делу о мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.

Заседание состоялось в пятницу, 17 ноября.

Установлено, что Усачев совершил мошенничество в крупном размере, воспользовавшись своим служебным положением. Судья назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что против четырех членов фракции ЛДПР в Рязани возбудили уголовные дела. Это депутат облдумы Никита Усачев и трое его однопартийцев из гордумы Дмитрий Володин, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов. Помимо этого, по делу о мошенничестве уже осудили бывшего депутата Инну Орешину — ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.