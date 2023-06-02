Депутат рязанской облдумы Никита Усачев вернулся из СВО на суд по своему делу

В Рязанском областном суде 1 июня рассмотрели апелляцию на приговор руководителю фракции ЛДПР в облдуме Никите Усачеву по делу о депутатских компенсациях. Об этом сообщает « Вид сбоку ».

В ноябре 2022 года Советский районный суд города приговорил Усачева к трем годам условного срока за мошенничество. В материалах дела речь шла о нарушениях, происходящих в 2020 году. На тот момент он был депутатом городской Думы. Вскоре приговор обжаловал как Усачев, так и сторона обвинения.

11 мая на заседании в рамках апелляции Усачев не присутствовал. Его защитник пояснил, что мужчина находится в зоне СВО. Однако 1 июня он прибыл на суд, предоставив справку, выданную ГУП «Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова (относится к военно-гражданской администрации Запорожской области), а также документ из войсковой части.

Согласно первому документу, Усачев попросился в добровольческий батальон, но его туда не взяли из-за того, что он не имеет необходимых военных специальностей. С 7 по 15 мая он находился на территории подразделения в качестве волонтера, «выполнял задачи территориальной обороны на территории Запорожской области».

Второй документ гласит о назначении Усачева на должность стрелка в мотострелковый батальон.

На заседании прокуратура потребовала исключить из приговора ряд смягчающих обстоятельств и приговорить депутата к реальному сроку.

Сторона защиты же сообщила, что суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые существенно могли повлиять на приговор, и что установленные обстоятельства не соответствуют тем, которые имеются в приговоре.

Также отмечалось, что Усачев нес расходы по сопровождению депутатской деятельности (это подтверждается показаниями свидетелей и документами). В связи с этим сторона защиты потребовала отменить приговор и вернуть дело для дополнительного расследования.

Следующее заседание состоится 8 июня.

Фото с личной страницы Никиты Усачева во «Вконтакте»