Проректор РГУ Олег Сулица уволился из вуза
Проректор РГУ Олег Сулица во вторник, 20 июня, уволился из вуза. Об этом он рассказал РЗН. инфо. По словам теперь уже экс-проректора, уход из РГУ — его личное решение, он планирует реализовать себя в других сферах. Каких именно Сулица не уточнил. Он сказал, что рассматривает предложения, но пока собирается заниматься накопившимися домашними делами.
Отметим, что Сулица стал проректором по международному сотрудничеству и инновационной деятельности РГУ в мае 2022 года. Также он был в числе кандидатов на должность ректора.