В РГУ определи трех кандидатов на должность ректора

Список кандидатов утвердили на заседании ученого совета университета в среду, 9 февраля.

В РГУ имени Есенина определи трех кандидатов на должность ректора. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Список кандидатов утвердили на заседании ученого совета университета в среду, 9 февраля.

Аккредитацию на должность руководителя образовательного учреждения пройдут директор института истории, философии и политических наук Оксана Амурская, проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности Олег Сулица и действующий ректор Андрей Минаев.