В РГУ определи трех кандидатов на должность ректора
Список кандидатов утвердили на заседании ученого совета университета в среду, 9 февраля.
В РГУ имени Есенина определи трех кандидатов на должность ректора. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Список кандидатов утвердили на заседании ученого совета университета в среду, 9 февраля.
Аккредитацию на должность руководителя образовательного учреждения пройдут директор института истории, философии и политических наук Оксана Амурская, проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности Олег Сулица и действующий ректор Андрей Минаев.