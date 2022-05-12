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Новым и.о. ректора РГУ имени Есенина стал Олег Сулица
Ранее в РГУ определи трех кандидатов на должность ректора.

Проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности РГУ имени Есенина Олег Сулица стал и.о. ректора вуза. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Ранее в РГУ определи трех кандидатов на должность ректора. Ими оказались директор института истории, философии и политических наук Оксана Амурская, проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности Олег Сулица и действующий ректор Андрей Минаев.

Справка

Олегу Сулице 40 лет. В 2004 году закончил РГУ имени Есенина по специальности «Учитель английского и японского языков». Также закончил аспирантуру в Орловском государственном университете имени Тургенева, магистратуру — в московской «Высшей школе экономики» по направлению «Управление в высшем образовании».

В РГУ имени Есенина работал с 2015 года на разных должностях. С 2021 года был проректором по международному сотрудничеству и инновационной деятельности вуза.

Имеет более 30 печатных работ.