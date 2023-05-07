В Рязани 16 охранных собак обглодали хозяйку

ЧП произошло в квартире на улице Брестской.

В Рязани 16 собак породы кане-корсо обглодали хозяйку. ЧП произошло в квартире на улице Брестской. Как сообщил источник РЗН. Инфо, тело 41-летней хозяйки собак нашел муж. Вечером в субботу, 6 мая он вернулся домой. Утром этого дня женщина была жива. В квартире вместе с ними жили 16 собак породы кане-корсо.

Справка

Порода кане-корсо древняя. Ее вывели как телохранителя и защитника. Средний вес собаки — 45 кг. Заводчики отмечают врожденный ум собак этой породы.