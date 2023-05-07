Опубликованы фото из квартиры, где нашли обглоданной собаками рязанку

Как сообщили соседи, в квартире жили муж и жена, они содержали 16 собак породы кане-корсо.

Появились фото из квартиры, где нашли обглоданной собаками тело рязанки. Как сообщили соседи, в квартире жили муж и жена. Они содержали 16 собак породы кане-корсо.

Собак они не разводили, наоборот, никому не отдавали. Сначала хозяйка приобрела одну собаку у разводчиков, потом ей предложили взять второго щенка. После того, как собаки выросли, у них появилось потомство. Хозяева собак не отдавали, боялись, что они окажутся в «плохих руках».

Утром в субботу, 6 мая, муж ушел на работу, вечером этого же дня он нашел тело жены, разорванное собаками. Следком проводит проверку.