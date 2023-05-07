Рязанский следком начал проверку гибели женщины в квартире с 16 собаками

Рязанский следком начал проверку гибели женщины в квартире с 16 собаками.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, Железнодорожным МСО организовано проведение доследственной проверки по факту смерти жительницы областного центра 1982 года рождения, устанавливаются причина и обстоятельства смерти.

Напомним, вечером в субботу, 6 мая, в квартире на улице Брестской муж нашел тело жены, обглоданной собаками. Утром женщина была жива. Вместе с парой в квартире проживали 16 собак породы кане-корсо. Это охранная собака, средний вес — 45 кг.