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Муж погибшей в квартире с собаками рязанки выкладывал фото трупа в общедомовой чат

Муж погибшей женщины, которая умерла в квартире на улице Брестской в Рязани, выкладывал фото трупа в общедомовой чат. Об этом сообщил Telegram-канал «Усы Куракиной».

В публикации указано, что мужчина «с удовольствием» отправлял снимки другим соседям. «Видимо, так выглядит скорбь», — отмечается в тексте.

Утром в субботу, 6 мая, рязанец ушел на работу, вечером этого же дня он нашел тело жены, разорванное собаками. Следком проводит проверку. Также появились снимки из квартиры.