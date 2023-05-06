Опубликовано видео с места подрыва машины Захара Прилепина
В Сети появились первые кадры с места взрыва, где пострадал писатель Захар Прилепин и погиб его водитель. В субботу, 6 мая, видео очевидцев опубликовали несколько телеграм-каналов.
В Сети появились первые кадры с места взрыва, где пострадал писатель Захар Прилепин и погиб его водитель. В субботу, 6 мая, видео очевидцев опубликовали несколько телеграм-каналов.
На кадрах видно, что автомобиль лежит на крыше с оторванной передней частью. Рядом образовалась полутораметровая воронка, осколки разбросало на несколько десятков метров.
Также фото с места ЧП опубликовал следком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.
Место оцеплено, работают спецслужбы.
Напомним, в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился писатель Захар Прилепин.